جوايد يدعو إلى التظاهر لمواكبة عودته إلى فنزويلا

أعلن المعارض الفنزويلي خوان جوايدو في رسالة، اليوم الأحد، عبر تويتر أنه سيعود الاثنين إلى كراكاس، داعياً أنصاره إلى التظاهر لمواكبة هذه العودة.
وكتب جوايدو الذي قام بجولة في كولومبيا ثم البرازيل وباراغواي رغم قرار بمنع خروجه من البلاد، "أعلن عودتي إلى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمع في كل أنحاء البلاد غداً في الساعة 11,00 (15,00 ت غ)".
وتشكل عودة جوايدو تحدياً للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي عليه أن يقرر ما إذا كان سيوقفه مع مخاطر رد فعل دولي خصوصاً من واشنطن، او السماح له بالعودة بلا مشاكل ما يشكل صفعة لسلطته.
وكان مادورو قال هذا الأسبوع إن جوايدو بصفته رئيساً للبرلمان عليه واجب "احترام القانون"، وإذا عاد إلى البلاد فسيكون عليه أن يخضع "لمحاسبة القضاء".
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