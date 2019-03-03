توقيع إعلان مشترك بين سلطنة عمان وبريطانيا

استقبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني. تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في إطار العلاقات الوطيدة التي

تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

كما تم في مسقط التوقيع على “الإعلان المشترك الشامل للصداقة الراسخة بين حكومة

سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية”.

وقد وقّع على الإعلان من الجانب العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما وقعه من الجانب البريطاني والكومنولث جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني.