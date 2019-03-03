بالصور.. السترات الصفراء تلجأ لسلاح زجاجات فضلات الكلاب

استخدم متظاهري السترات الصفراء، سلاحا جديدا في الاحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية وهي "قنابل الروث". وبحسب ما ذكرت صحيفة "Le Parisian" إن المحتجين يلقون على أفراد الشرطة زجاجات تحتوي على فضلات الكلاب الممزوج بالماء. تحتوي على فضلات الكلاب الممزوج بالماء. وذكرت الصحيفة أن المحتجين استخدموا منذ بداية الاحتجاجات أنواعا مختلفة من المقذوفات البديلة للمولوتوف، فاستخدموا القنابل المائية، قنابل الطلاء، وحفاضات الأطفال المتسخة، بالإضافة إلى قنابل فضلات البشر. وأكدت نقابة الشرطة أن هذا النوع خطير لأنها مليئة بالبكتيريا وخطيرة إذا حدث دخلت في العينين أو في مناطق حساسة للجسد.

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