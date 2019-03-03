الأردن يتهم إسرائيل باستهداف ممنهج للحرم القدسي وإدارة الأوقاف

اتهم الأردن إسرائيل، اليوم الأحد، باستهداف ممنهج للمسجد الأقصى وإدارته، عبر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب 40 يومًا، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات 4 أشهر، من الحرم القدسي.
وقال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني، عبدالناصر أبو البصل، إن "سلطات الاحتلال أبعدت اليوم الأحد الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسيالشريف، وكذلك ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن "شرطة الاحتلال استدعت عددًا آخر من أعضاء المجلس منهم مهدي عبدالهادي، واقتحمت منزل عضو المجلس حاتم عبدالقادر وسلمته استدعاء للتحقيق".
وأوضح الوزير الأردني أن هذا "تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ورأى أن "اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال (هو) استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاء".
وأطلقت إسرائيل الأحد الماضي سراح الشيخ عبدالعظيم سلهب والشيخ ناجح بكيرات بعد أن أوقفتهما لفترة وجيزة إثر توتّر حول باحة المسجد الأقصى على خلفية فتح مبنى باب الرحمة داخل المسجد.
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