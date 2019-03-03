مباحثات كويتية موريتانية لتعزيز العلاقات الثنائية

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

وتطويرها فى مختلف المجالات.

واستعرض الوزيران - خلال اللقاء الذى عقد في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتطورات التي تشهدها

المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد التقى فى وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ حيث تسلم منه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.