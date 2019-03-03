إجراء يحرم مليون جزائري من الانتخابات الرئاسية

حرم مليون مواطن من "الانتخابات الرئاسية القادمة" في 18 أبريل، وفقا لإجراء جديد اتخذ في الجزائر.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبدالوهاب دربال، اليوم الأحد، أن عملية تطهير القوائم الانتخابية تمكنت من حذف نحو مليون شخص كان مسجلًا في الهيئة الانتخابية، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وتنتهي في الجزائر، اليوم الأحد، المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة، وأودع 6 مرشحين ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة، لدى المجلس الدستوري بينهم رئيس جبهة المستقبل (منشق عن الحزب الحاكم) عبدالعزيز بلعيد.
ويلزم القانون المترشحين لانتخابات الرئاسة تقديم ملف ضمنه شهادة طبية
ومنذ إعلان بوتفليقة تقديم ترشحه لولاية رئاسية خامسة في العاشر من فبراير الماضي، يتصاعد احتقان شعبي رافض لذلك، واندلعت مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في الجزائر في 22 فبراير/شباط ثم الأول من مارس/آذار الجاري، ضد ترشح بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.
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