ماي تشدد على أهمية اتخاذ باكستان إجراء ضد الجماعات الإرهابية

وكادت الحرب تندلع بين الهند وباكستان خلال الأيام القليلة الماضية بعد تصاعد حدة التوتر بينهما عقب تفجير سيارة ملغومة مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 فردا من قوات الأمن الهندية في كشمير التي تسيطر عليها الهند.

كشف مكتب تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، أن ماي شددت على أهمية اتخاذ باكستان إجراء ضد كل الجماعات الإرهابية وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد.

واتهمت الهند باكستان بإيواء جماعة "جيش محمد" التي قامت بهذا الهجوم وهو ما نفته إسلام أباد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب ماي عن الاتصال الهاتفي مع خان "رحبت بالتزامه بالحد من التوترات مع الهند".

وأضاف المكتب "ناقش الزعيمان ضرورة معالجة أسباب الصراع. وشددت رئيسة الوزراء على أهمية اتخاذ باكستان إجراء ضد كل الجماعات الإرهابية دعما للجهود العالمية لمكافحة الإرهاب".

وبدأت الأوضاع تتوتر عند الحدود الباكستانية الهندية بعد استهداف سلاح الجوي الهندي لمعسكر تابع لمسلحي تنظيم "جيش محمد" داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير.

واعترف التنظيم بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفرادا من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكريا، وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن 12 طائرة هندية من طراز "ميراج-2000" شنت غارات على معسكر "جيش محمد"، وأن نحو 300 مسلح تابعين لهذا التنظيم لقوا مصرعهم.