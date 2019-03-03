كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زعلان يتجه إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشح بوتفليقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه بعد قليل إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشح بوتفليقة.



ولم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية في هذا الصدد.

افادة "العربية الإخبارية" في نبأ عاجل لها إن عبد الغني زعلان، مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة،

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه ليس من المطلوب أن يقوم بوتفليقة التقدم بأوراق الترشح بنفسه، لكن عدم ظهوره قد يزيد من الغضب الشعبي الرافض لتوليه ولاية خامسة.