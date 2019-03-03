مصادر: الرئيس بوتفليقة لم يقدم أوراق ترشحه بنفسه

أفادت مصادر جزائرية بأنها تستبعد تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للرئاسة بنفسه، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

ةقال تلفزيون النهار، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.