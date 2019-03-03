كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، لليوم الثالث على التوالي، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية، إن "القوات الحكومية حررت منطقة قلة زيد و قريتي القد و الحصن في منطقة مسن القد الاستراتيجية بمديرية رازح، بالكامل، بحسب ما ذكرت وكالة "2ديسمبر" الإخبارية اليمنية.

وأكد المصدر أن المعارك التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وكانت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، حررت، خلال اليومين الماضيين، قرى أحمد علي، وصدام ودمنان، في منطقة مسن القد بمديرية رازح، وأحرزت تقدماً كبيراً في منطقتي جبال الأزهور وبني معين بالمديرية ذاتها وكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة.