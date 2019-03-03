كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تخصص 45 مليون دولار للاجئي الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الأحد، عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 45.5 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لأكثر من 700 ألف من لاجئي الروهينجا، الأقلية المسلمة التي هربت من ميانمار إلى بنجلاديش.

وبعد الـ45.5 مليون دولار التي تم تقديمها لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، قد أرتفع حجم المساعدات الأمريكية في عام 2019 لهذه الأقلية التي تعيش داخل مخيمات في بنجلاديش إلى 105 ملايين دولار، حسبما أعلنت سفارة الولايات المتحدة في دكا.

وقالت السفارة في بيان لها: "الولايات المتحدة تتعهد بمساعدة المتضررين من الأزمة، ونوجه الشكر الجزيل لحكومة وشعب بنغلاديش لفتح حدود بلادهم وقلوبهم للروهينجا الذين عانوا كثيراً".

وتعد الولايات المتحدة هي المساهم الرئيسي في المساعدات الإنسانية لهذه الأقلية المسلمة، وأضاف البيان "منذ اشتعال الأزمة في أغسطس عام 2017 خصصت الولايات المتحدة 450 مليون دولاراً لبرامج لاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة في بنجلاديش".