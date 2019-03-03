كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة يتقدم رسمياً للترشح للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسائل إعلام جزائرية، مساء الأحد، تقديم أوراق ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية.

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ويذكر أن وصل 5 حافلات محملة باستمارات ترشح بوتفليقة إلى مبنى المجلس الدستوري الجزائري.

وبعد قرار بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات، لكن دعواتهم بتنحي بوتفليقة، الذي يقولون إنه لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب، لم تتوقف.