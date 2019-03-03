كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تقفل قنصليتها في القدس الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية هي مكتب الاتصال الوحيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية وتتعامل مع الشؤون المتعلقة بالفلسطينيين.
وأكدت المصادر، أنه سيتم استبدال القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بمكتب يهتم بشؤون الفلسطينيين في السفارة الأمريكية في القدس، تديره نائبه السفير الأمريكي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد.
وأضافت أن مبنى القنصلية في القدس الشرقية سيتحول لمقر إقامة دائم للسفير الأمريكي.
وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة ستلغي منصب القنصل الأمريكي العام في القدس الشرقية.
وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية، أن "عملية الدمج هذه لن تؤثر على القضايا والخدمات المتعلقة بالفلسطينيين، أو على أي اتفاق سلام مستقبلي".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أكتوبر2018، إن الولايات المتحدة ستستمر في تواصلها مع الفلسطينيين، وتقديم الخدمات لهم في الضفة الغربية، والقدس، وغزة، من خلال مكتب وحدة شؤون الفلسطينيين في السفارة الأمريكية في القدس.
وافتتحت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس، في مايو 2018، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.