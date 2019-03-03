كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف المعارك بين قسد وداعش في الباجوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتوقف المعارك بعد ظهر اليوم الأحد، على جبهة الباغوز مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وقال القائد دجوار ادلب، "تلقينا معلومات من داخل بلدة الباجوز برغبة أشخاص في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش تريد الخروج، ولا نعلم إن كان هؤلاء مقاتلين أم مدنيين ولا نعلم عددهم".

وأضاف ادلب، "نأمل أن يستسلم من بقي من عناصر داعش في بلدة الباجوز ويسلمون أنفسهم لقواتنا ونحقن الدماء ونجنب المقاتلين المعركة".

وأشار إلى أن "قوة المعارك والقصف العنيف المدفعي والصاروخي من مقاتلات التحالف الدولي على مسلحي داعش في المنطقة التي مازالت تحت سيطرتهم ربما دفعتهم لطلب الخروج لعدم قدرتهم على المواجهة".

وشهدت ساعات الصباح اليوم الأحد، قصفاً عنيفاً من مدفعية "قسد" وطائرات التحالف على المنطقة التي تحت سيطرة تنظيم داعش في بلدة الباغوز فوقاني والتي تقدر بمئات الأمتار.