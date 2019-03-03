كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سخرية من "ترامب" على مواقع التواصل بسبب معانقته العلم الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" قدم عرضا ناعما من المودة، عندما أعطى العلم الأمريكي عناقا كبيرًا قبل كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ولاية ماريلاند.

وقالت الصحيفة إن الرئيس احتضن العلم قبل أن يتوجه إلى المنصة، حيث ألقى خطابا لمدة ساعتين.

وتناول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة احتضان الرئيس للعلم الأمريكي بسخرية كبيرة حيث رآه البعض أمر غر يب بينما علق آخرون انه مجرد "تمثيل".

وكتب أحدهم: "كلنا نتفق أن عناق ترامب للعلم الأمريكي أمر غريب، ولكن الأمر الأغرب هو هتاف وتصفيق الحضور له".

بينما قال آخر: "إنه مجرد شيء غريب ومزعج للقيام به".