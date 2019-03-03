عاجل.. وصول وفد من حملة بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، وصول وفد من حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مقر المجلس الدستوري حاملا استمارات الترشح.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه ليس من المطلوب أن يقوم بوتفليقة التقدم بأوراق الترشح بنفسه، لكن عدم ظهوره قد يزيد من الغضب الشعبي الرافض لتوليه ولاية خامسة.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان حتى عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها.