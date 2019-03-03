الحكومة الفلسطينية تبدأ دفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ دفع رواتب أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين، رغم الاقتطاع الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، كإجراء عقابي للسلطة.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمدالله، "سندفع رواتب الشهداء والأسرى اليوم أو غداً، وقريباً بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين".

وأضاف "رغم الظروف الصعبة إلا أننا قادرون على تخطي الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطني".

واقتطعت إسرائيل ما قيمته 12 مليون دولار، من أموال الضرائب التي وردتها للسلطة الفلسطينية، بذريعة أن هذه الأموال سيتم تقديمها للشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بأن أيديهم ملطخة بالدماء.

وعلى أثر هذه الخطوة تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي لفرنسا، لمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، أحد أهم الملاحق الاقتصادية لاتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1994.