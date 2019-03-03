كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مصرع وجرح 38 حوثياً في حجور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت المعارك عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا وجرح 8 آخرين.
من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية صباح اليوم الأحد، استهدفت طقماً يقل عناصر من الميليشيا، في منطقة القرعة شمال شرق العبيسة، كما استهدفت بغارة أخرى عربة للميليشيا غربي المندلة، ما أسفر عن مقتل 20 عنصراً حوثياً.
وواصلت الميليشيا الانقلابية فرض حصار خانق على قبائل حجور من كل الاتجاهات حول مديرية كشر، وتقطع الاتصالات عنها لليوم الثالث على التوالي.
يذكر أن تعزيزات جديدة من قوات الجيش اليمني وصلت يوم أمس السبت، إلى المنطقة العسكرية الخامسة؛ للمشاركة في فك الحصار عن قبائل حجور، والالتحام بها؛ لفتح جبهة جديدة في عمق مناطق سيطرة الميليشيا.