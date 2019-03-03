اليمن: مصرع وجرح 38 حوثياً في حجور

قالت مصادر يمنية، إن 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا وجرح 8 آخرين، اليوم الأحد، في معارك ضارية مع قبائل حجور وغارات لمقاتلات التحالف العربي، في مديرية كشر شمال محافظة حجة.

وأكدت المصادر، أن معارك عنيفة دارت بين رجال القبائل وعناصر الميليشيا في مديرية كشر، أسفرت عن تحرير عدد من المناطق، من بينها منطقة بني شوس جنوبي كشر، بعد سيطرة الميليشيا عليها منذ قربة أسبوعين، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.

وأسفرت المعارك عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا وجرح 8 آخرين.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية صباح اليوم الأحد، استهدفت طقماً يقل عناصر من الميليشيا، في منطقة القرعة شمال شرق العبيسة، كما استهدفت بغارة أخرى عربة للميليشيا غربي المندلة، ما أسفر عن مقتل 20 عنصراً حوثياً.

وواصلت الميليشيا الانقلابية فرض حصار خانق على قبائل حجور من كل الاتجاهات حول مديرية كشر، وتقطع الاتصالات عنها لليوم الثالث على التوالي.

يذكر أن تعزيزات جديدة من قوات الجيش اليمني وصلت يوم أمس السبت، إلى المنطقة العسكرية الخامسة؛ للمشاركة في فك الحصار عن قبائل حجور، والالتحام بها؛ لفتح جبهة جديدة في عمق مناطق سيطرة الميليشيا.