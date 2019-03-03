كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجبار سيدة أمريكية على النزول من طائرة بسبب مرض جلدي نادر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن سيدة أمريكية تعرضت للطرد من على متن طائرة كانت ستقلها من "إل باسو" في "تكساس" إلى "دلاس" لزيارة زوجها.

وقالت المرأة الأمريكية بأنها تعاني من حالة مرضية نادرة تؤدي إلى جعل جلد الجسم جافا ويشبه حراشف الأسماك.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة تفاجأت بعد صعودها إلى الطائرة بقدوم أحد موظفي الشركة إليها ليسألها عن الطفح الجلدي الذي تعاني منه هي وابنها الرضيع والذي يبلغ من العمر عاما واحدا، وإن كانت تحمل إثباتا طبيا يسمح لها بالسفر.

بعد ذلك تركها الموظف واتجه نحو قمرة القيادة لبرهة من الزمن، وعاد بعدها ليطلب منها النزول من الطائرة ومغادرة الرحلة.

وبعد نزولها من الطائرة اكتشفت الشركة الخطأ الذي ارتكبته بحق السيدة وابنها الأمر الذي دفعها لحجز غرفة لها في أحد الفنادق، ومن ثم حجزت لها مجددا إلى نفس الوجهة على متن شركة أخرى.

وأصدرت الشركة الأمريكية بيانا اعتذرت من خلاله للسيدة عن الموقف المحرج الذي تعرضت له هي وابنها، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على سلامة ركابها، كما أكدت فتح تحقيق حول الأسباب التي دفعت الموظف لأن يطلب منها المغادرة.