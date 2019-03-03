كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادية: إنشاء صندوق استثمار بين الكويت والصين خُطوة استراتيجية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت المُحللة الاقتصادية، مي الزنكي، على إنشاء صندوق استثمار مشترك بين الكويت والصين، قائلة: «هذه الخُطوة تُعد استراتيجية واقتصادية في آنٍ واحد، وتَأتي بعد زيارة أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد، إلى جمهورية الصين وبكين بالتحديد، والاستفادة منْ الخبرات، التي قامت فيها الصين خاصةً في مجال تطوير البنية التحتية، وتطوير الجزر الكويتية والاستفادة منها في تطوير المشاريع بطريقة مُبتكرة حتى لا تسبب عبئًا على ميزانية الدولة».

وأضافت مي، خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنَّ هذه الخُطوة تَهدفُ إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دولة الكويت، والاستفادة من تَطورات وخبرات الصين، خاصة أنَّ هناك 80 شركة صينية تعملُ حاليًا في دولة الكويت».

وأفادت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، بأنَّ الكويت تُخطط لإنشاء صندوق مع الصين بِرأسمال 10 مليارات دولار بِهدف الاستثمار في البلدين، حيثُ ستضخ الكويت من جانبها نحو 5 مليارات دولار يُقابلها 5 مليارات دولار أخرى من بكين، بينما قد تتعاون الدولة الآسيوية مع شركاء استراتيجيين صينيين لترتيب تمويل للمشروعات عن طريق إصدار ديون.