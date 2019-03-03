كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناجح بكيرات: نتنياهو يحاول إرضاء اليمين الإسرائيلي بإبعاد مسئولي الأوقاف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب المُدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، إن هناك استهدافًا واضحًا لشخصيات إدارية في الأوقاف الإسلامية وكذلك من الحراس، والذي يَجري حاليًا عبارة عن استنزاف للمُوظفين، والآن بلغ عدد الذين أخذوا إبعادات تزيد عن ثلاث شهور فيما فوق حوالي 20 موظفًا من دائرة الأوقاف.

وأضاف بكيرات، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يُريد أنْ يبقى المسجد الأقصى فارغًا بِحجة أنه يُبعدهم عن باب الرحمة، وأن ما يُخطط له الاحتلال الإسرائيلي هو تَجفيف الوجود بشكل كامل وإخافة المجتمع المقدسي.

وأشار بكيرات، إلى أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول إرضاء اليمين الإسرائيلي بإبعاد مسئولي الأوقاف.

وقرَّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس لمدة أربعين يوما عن المسجد الأقصى، إذ شمل الإبعاد أيضًا كلا من الشيخ ناجح بكيرات، عضو مجلس إدارة الأوقاف.