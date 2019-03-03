فريق رقص مغربي يبهر لجنة برنامج “عرب غوت تالنت” – فيديو

استطاع فريق رقص مغربي، يطلق على نفسه اسم”bangbang family”، الحصول على إعجاب لجنة تحكيم برامج “عرب غوت تالنت”، والمرور إلى المرحلة المقبلة. الفريق، المكون من شباب، وأطفال أبهر لجنة التحكيم برقصة إفريقية، انتهت بتشكليهم لرسم يشبه القلب. وحصل فريق الرقص المغربي على 3 نعم من أحمد حلمي، ونجوى كرم، وعلي جابر. وتواصل المواهب المغربية التميز في برنامج “غرب غوت تالنت”، منها المغربية سكينة فصحي، التي اجتازت بموهبة الغناء المرحلة الأولى بإشادة لجنة التحكيم.

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