عناصر الوقاية المدنية تنقذ قطة في أصيلة من الموت..تلقت مكالمة من أحد السكان وحلت بالحي للتدخل-فيديو

بادرت عناصر الوقاية المدنية، أخيرا، في مدينة أصيلة، إلى إنقاذ قطة، بعدما توصلت بمكالمة هاتفية، أخبرتها بوجود قطة عالقة في إحدى الأعمدة الكهربائية في حي غدير كناوي.

ويظهر الفيديو، الذي تداولته مواقع إخبارية محلية، رجال الوقاية المدنية، وهم يصعدون السلم من أجل إنزال القطة، العالقة بين الأسلاك الكهربائية.

ولقيت هذه المبادرة استحسان سكان مدينة أصيلة، الذين عبروا عن تقديرهم وامتنانهم لهذا العمل الإنساني.

وتفاعل العديد من رواد المواقع الاجتماعية، عبر تعليقات في “فايسبوك” مع هذه المبادرة، التي اعتبروها على خطى إنقاذ فأر ألمانيا، الذي لقي استحسانا كبيرا لدى شريحة واسعة من الناس.