فنانون جزائريون يغنون “يوم الشعب” ضد عهدة جديدة لبوتفليقة: “أمي ولادك متحضرين..هاك الورد وزيد الياسمين”- فيديو

أصدر فنانون جزائريون، أخيرا، على “يوتيوب”، أغنية بعنوان “يوم الشعب” ضد العهدة الخامسة، لبوتفليقة، هدية للشعب الجزائري.

وألهمت الاحتجاجات، والمسيرات فنانين جزائريين شبابا، لتأليف الأغنية، التي صوروا فيها الجزائر كأم، والشعب أبناءها، وجاء في كلماتها: “أمي ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد وزيد الياسمين في مسيرة سلمية”.

وطالب الفنانون بـ”تحرير الجزائر”، من حكم بوتفليقة، الذي دام عشرين سنة، وترشح مرة أخرى لرئاسة بلادهم للمرة الخامسة.

وطالبت الأغنية كذلك بترك الجزائريين يعبرون بسلمية، لأنهم لا يخربون، ولا يكسرون، متهمين مسؤولين بالتسبب في سوء الأوضاع الاجتماعية في بلادهم.

ويستخدم الجزائريون الفن في توجيه رسائلهم، الرافضة لبوتفليقة، إذ تروج على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قصيدة تلخص مطالب الشعب المشروعة.