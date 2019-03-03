أصدر فنانون جزائريون، أخيرا، على “يوتيوب”، أغنية بعنوان “يوم الشعب” ضد العهدة الخامسة، لبوتفليقة، هدية للشعب الجزائري.
وألهمت الاحتجاجات، والمسيرات فنانين جزائريين شبابا، لتأليف الأغنية، التي صوروا فيها الجزائر كأم، والشعب أبناءها، وجاء في كلماتها: “أمي ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد وزيد الياسمين في مسيرة سلمية”.
وطالب الفنانون بـ”تحرير الجزائر”، من حكم بوتفليقة، الذي دام عشرين سنة، وترشح مرة أخرى لرئاسة بلادهم للمرة الخامسة.
وطالبت الأغنية كذلك بترك الجزائريين يعبرون بسلمية، لأنهم لا يخربون، ولا يكسرون، متهمين مسؤولين بالتسبب في سوء الأوضاع الاجتماعية في بلادهم.
ويستخدم الجزائريون الفن في توجيه رسائلهم، الرافضة لبوتفليقة، إذ تروج على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قصيدة تلخص مطالب الشعب المشروعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون جزائريون يغنون “يوم الشعب” ضد عهدة جديدة لبوتفليقة: “أمي ولادك متحضرين..هاك الورد وزيد الياسمين”- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.