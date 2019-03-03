كأس “الكاف”.. الحسنية يسقط بالكونغو وأوتوهو ينعش آماله لخلق المفاجأة

انهزم فريق حسنية أكادير، أمام أوتوهو الكونغولي، بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما زوال اليوم الأحد، برسم الجولة الرابعة من منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

الهدف الوحيد لأوتوهو الكونغولي سجله اللاعب البديل “دياسابيلا” في الدقيقة 70 من من المباراة، بعد خطا على مستوى التغطية الدفاعية، وهي الهزيمة التي ستصعب كثيرا من مهمة الفريق السوسي من أجل تحقيق التأهل.

وعرفت المقابلة التي أجريت زوال اليوم الأحد، سيطرة فريق الغزالة السوسية حسنية أكادير، في جل دقائق المباراة، مع تسجيل ضياع فرص سانحة للتسجيل من طرف كل من زهير الشاوش و الصربي ميروسلاف ماركوفيتش.

في حين تفاجأ عدد من عشاق الفريق بغياب الظهير الأيسر كريم باعدي، والعميد جلال الداودي واللاعب سفيان بوفيتيني للمباراة الثانية على التوالي في منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد قرار الكاف بسبب الإنذارات، واستمرار غياب وكريم بركاوي بسبب الإصابة.

وبهذه الهزيمة يستقر رصيد حسنية أكادير في 4 نقاط، في حين رفع الفريق الكونغولي رصيده إلى 5 نقاط بعد انتصاره الثمين، في انتظار نتيجة الرجاء البيضاوي ونهضة بركان التي ستجرى مساء اليوم من نفس المجموعة.