أشهر مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك في مواجهة أربعة مشتبه فيهم، من بينهم شقيقان، عملوا على تعريض عناصر الشرطة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والجرائم العنيفة، بعد أن عمدوا تحت تأثير حالة تخدير متقدمة على إحداث الفوضى داخل مقهى بحي عوينات الحجاج، قبل أن يضطر موظف الشرطة أمام المقاومة التي أبداها المشتبه فيهم لإشهار سلاحه الوظيفي دون استخدامه، الأمر الذي مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.
وفي المقابل، يضيف البلاغ ، تواصل مصالح الأمن أبحاثها الميدانية المكثفة من أجل توقيف المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار، وذلك بعدما تم تحديد هوياتهم بدقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مخدرات وعنف ومواجهة..شرطي يستعمل سلاحه في فاس لمواجهة 4 أشخاص لاذوا بالفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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