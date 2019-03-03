مراهق يصنع مفعلا نوويا في غرفته

عرفت ولاية تنيسي الأمريكية حدثا كبيرا، بعدما صنع مراهق أمريكي مفاعلا نوويا، وقام بنشر نتائج اختباراته على مفاعل للإندماج النووي.

وحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، التي نشرت الخبر، فإن “جاكسون أوسوالت، يبلغ من العمر 14 سنة، وهو من سكان مدينة ميمفس في ولاية تنيسي الأمريكية، عمد إلى بناء مفاعل نووي داخل غرفة ألعابه، ونشر نتائج اختباراته على مفاعل للاندماج النووي، عبر مدونة خاصة بالمصادر المفتوحة لأبحاث المفاعلات، والاختبارات النووية”.

وأوضحت الصحيفة أنّ “تكلفة مفاعل جاكسون بلغت حوالي 10 آلاف دولار، وتتضمن شراء معدات للطاقة، إجمالي قدرتها الكهربائية 50 ألف فولت”، في حين لفت الشاب الانتباه إلى أنّ “بدايته كانت بالتعلم من خبرات الآخرين، الذين نشروا تجاربهم في تصنيع مفاعلات من هذا النوع، وبعدها شرع في تجميع مفاعله من معدات اشتراها من موقع “إيباي” للتجارة الإلكترونية

وحسب دراسات علمية، فإنّ الإندماج النووي يشكل تحدياً أمام العلماء، إذ يعدّ تفاعلاً كيماوياً معاكساً، وأكدت الدراسات، أن “الإندماج النووي يكمن في جمع نواة خفيفة، وهي تتطلب التصادم لنظيري الهيدروجين الديوتيريوم، والتريتيوم”.