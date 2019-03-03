تقارير: نجم برشلونة اعتدى على إداري ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مباراة كلاسيكو الليغا بين قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، شهدت واقعة مسيئة من لاعب الأخير جوردي ألبا أمس، السبت.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه أثناء خروج ألبا من الملعب بين شوطي المباراة، توجه إلى شيندو، مندوب نادي ريال مدريد، وقام بدفعه.

وكانت الأجواء في هذا الوقت من المباراة قد توترت، إثر وقوع مشادة داخل الملعب، بين ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وسيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

يذكر أن مباراة الأمس، انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد، على ريال مدريد، بملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليغا.