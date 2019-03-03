تشيلسي يتخطى فولهام بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق تشيلسي عقبة فولهام بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين غونزالو هيغوين وجورجينهو فريلو، وفي المقابل سجل هدف فولهام الوحيد اللاعب كالوم تشامبيرس.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

وعاد حارس المرمى الدولي الإسباني، كيبا أريسابالاغا، إلى عرين تشلسي أساسيا بعدما أبقاه مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري على مقاعد البدلاء أمام توتنهام الأربعاء الماضي بسبب حادثة ملعب ويمبلي عندما خالف تعليمات مدربه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي من نهائي كأس الرابطة التي خسرها أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3-4، برفض استبداله بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

ومنح الأرجنتيني غونزالو هيغوين التقدم لتشيلسي عندما تلقى كرة عرضية من الإسباني سيثار أسبيليكويتا فتابعها بيمناه على يسار الحارس الإسباني سيرجيو ريكو (20).

وأنقذ كيبا مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة على الطاير للصربي ألكسندر ميتروفيتش من مسافة قريبة وحولها إلى ركنية كانت مصدر هدف التعادل عندما حركها راين سيسينيون للهولندي راين بابل فرفعها داخل المنطقة وتابعها كالوم تشامبرز بيمناه "على الطاير" على يسار كيبا (28).

وأعاد البرازيلي جورجينيو التقدم لتشيلسي بتسديدة بيمناه من حافة المنطقة إثر كرة من البلجيكي إدين هازارد فتابعها في الزاوية اليسرى البعيدة لريكو (31).

وكاد ميتروفيتش يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (60)، ثم أنقذ كيبا مرماه من هدف محقق بإبعاده رأسية قوية لميتروفيتش من مسافة قريبة (88).