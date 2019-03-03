اكتشافُ نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتُشف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور "h5n2"، نتيجة اختلاط فيروسيْن نتج عنه تمحور فيروس ثالث، بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.

بدورها، رفعت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، منى محرز، تقريرًا مُفصّلا إلى وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، حول اكتشاف المرض الجديد لإنفلونزا الطيور، مُشيرةً إلى وأشارت إلى أنه تم اكتشافه فى إحدى مزارع البط، دون تحديد المكان بدقة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت محرز أن المكان الذي اكتُشف فيه المرض لا يُطبق الأمان الحيوي، لافتة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل معها، ومؤكدة أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور.

وإنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي معدٍ يصيب الطيور، لاسيما المائية البرية مثل البطّ والإوز، وينتقل بين الطيور المصابة، فيما تنقل الطيور الموبوءة بالفيروس المرض للإنسان من خلال ملامسة برازها ومخالطتها، لكن لم يثبت أن انتقل الفيروس من الإنسان إلى الإنسان حتى اليوم.

ومصر سجلت أول إصابة بالفيروس في آذار / مارس عام 2006، وفق تصريحات رسمية.