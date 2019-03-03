العثور على "إكسير الحياة" بمقبرة صينيّة أثريّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر علماء آثار صينيون على وعاء برونزي في مقبرة أثرية، بمقاطعة خنان وسط البلاد، يحتوي سائلًا يُعرف بـ"إكسير الحياة"، وهو شراب أسطوري تشير مصادر تاريخية إلى محاولة النبلاء في أسرة "هان" الغربية الوصول إليه لاعتقادهم أنه يُساهم في البقاء على قيد الحياة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول" للأنباء عن وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية.

واستخرج العلماء عددا كبيرا من الأواني الفخارية المطلية بالألوان والأدوات البرونزية من المقبرة، التي تبلغ مساحتها 210 أمتار مربعة.

ويحتوي الوعاء الذي عُثر عليه؛ سائلًا بمكونات "دواء الخلود" الأسطوري المُشار إليه في وثيقة تاريخية تابعة لسجلات أدب تايوست (Taiost) الذي عكس ثراء الحضارة الصينية في العصور القديمة.

وأوضحت أن العلماء اعتقدوا في البداية أنه خمر، إذ فاحت منه رائحة الكحول، إلا أنهم اكتشفوا لاحقًا أنه يتكون من نترات البوتاسيوم والألونيت، وهي المواد المشار إليها في الوثيقة كذلك.

وأضافت أن الوعاء احتوى على 3.5 لترا من السائل، مشيرة إلى أن الاكتشاف هو الأول من نوعه.

وتُوفر المقبرة فرصة مهمة لدراسة حياة النبلاء وطقوس الجنائز والعادات في عهد الأسرة التي حكمت غربي الصين (وسط البلاد حاليا) على مدار قرون قبل الميلاد.