غزة: استئنافُ رحلات العمرة بعد 4 سنوات من الحظر المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مسؤولون فلسطينيون، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسلطة الفلسطينية؛ يُسمحُ بموجبه استئناف رحلات العمرة من قطاع غزة بعد حوالي خمس سنوات من الحظر المصري، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية اليوم الأحد، والتي لم تُورد أسماء المسؤولين الفلسطينيين التي نقلت عنهم.

(أ ب)

و غادر الفوج الأول والمؤلف من 800 فلسطيني قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر اليوم، وسوف تقلهم طائرات إلى مكة من العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت مصر قد أوقفت رحلات العمرة من غزة في عام 2015، بزعم عدم الاستقرار في شمال سيناء، التي تقع على الحدود مع غزة، لكنها سمحت برحلات الحج.

(أب)

ومع تحسن العلاقات بين القاهرة وحماس، بدأت مصر في إعادة فتح الحدود بشكل أكثر انتظامًا في الصيف الماضي، مما مهد الطريق لاستئناف العمرة.