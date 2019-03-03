مصرع اربعة أشخاص بحريق في أشهر أحياء إسطنبول

لقي اربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بحريق في مبنى تاريخي مؤلف من خمسة طوابق في منطقة باي أوغلو السياحية وسط إسطنبول، مساء الاحد.
وأفاد أحمد مصباح دميرجان رئيس بلدية باي أوغلو بأن "الحريق اندلع في شقة يقطنها 7 أفراد، وأن كافة الضحايا مواطنون أتراك".
وأشارت مصادر محلية، إلى أن الحريق أسفر عن مصرع اربعة أشخاص وإصابة خامس، فيما نجا اثنان منه بأعجوبة.
ويجري استخدام المبنى المنكوب من قبل إدارة السينما التركية لتصوير أفلام سينمائية فيه أحيانا، ولم يتم بعد تحديد سبب اندلاع الحريق، علما أن حي "باي أوغلو" يضم أشهر أحياء اسطنبول "تقسيم" وشارع "استقلال" السياحي.
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