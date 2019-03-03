بوتفليقة يعين وزيرا جديدا للنقل خلفا لمدير حملته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الأشغال والنقل بالنيابة عبدالوحيد تمار
أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد، قرارا بتولي وزير السكن والعمران عبدالوحيد تمار، مهام وزير الأشغال العمومية والنقل عبدالغاني زعلان بالنيابة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنه :"إثر تعيين عبدالغاني زعلان مديرا لحملة المرشح بوتفليقة فإن الرئيس كلف عبدالوحيد تمار بتولي مهام وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة".
ويرى مراقبون أن تلك الخطوة ترجح بعدم وجود تعديلات حكومية واسعة مرتقبة في الجزائر.
والسبت قرر بوتفليقة إقالة مدير حملته الانتخابية ورئيس وزرائه الأسبق عبدالمالك سلال من منصبه، وكلف عبدالغاني زعلان بإدارة حملته الانتخابية.
وجاء تعيين الغاني عقب تسريب مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي دارت بين عبدالمالك سلال ورجل الأعمال المثير للجدل علي حداد، والتي "هدد فيها سلال باستعمال الكلاشينكوف ضد المتظاهرين" ما أثار ردود فعل غاضبة في الجزائر.
وتنتهي اليوم الأحد المهلة الممنوحة في الجزائر للتقدم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، في حين لم تقدم حملة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشح الأخير رسميا حتى الآن، وسط مظاهرات ضد ولاية خامسة للرجل.
وفي وقي سابق الأحد أعلنت الرئاسة الجزائرية،عودة بوتفليقة إلى البلاد قادما من سويسرا بعد رحلة علاج.
ودعا عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن عدة بأنحاء الجزائر، الجمعة، الرئيس بوتفليقة إلى التنحي، في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات.
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