الفساد وصفقة القرن يهددان مستقبل نتنياهو السياسي

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بعد عامين من التكهنات، أعلن المدعي العام الإسرائيلي، نيته توجيه تهم ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في 3 قضايا فساد، الأمر الذي قد يؤثر على حظوظه في الانتخابات المقبلة

في ضربة تُعد هي الأقوى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ الكشف عن التحقيق في عدد من أنشطته، نهاية عام 2016، أعلن المدعي العام الإسرائيلي توجيه ثلاثة اتهامات بالتورط في قضايا فساد ضده، وسيرا على خطى صديقه المقرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال نتنياهو في خطاب الخميس الماضي إن هذه التهم المفبركة ما هي إلا نتاج حملة ضغط من اليسار للإطاحة به من منصبه، وعلى الرغم من أن هذه الاتهامات لن يتم النظر فيها في الوقت الحالي، فإنه من المتوقع أن تؤثر على حظوظ رئيس الوزراء في الفوز بعهدة خامسة.

حيث أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه ما زال يجب على محامي نتنياهو مراجعة عشرات الوثائق والأدلة والشهادات، والاستعداد للمرافعات، وحينها يمكن للمدعي العام توجيه الاتهامات رسميا، وقد تستغرق هذه العملية أشهرا عديدة. وعلى الرغم من ذلك، تؤثر هذه القضايا على مستقبل نتنياهو السياسي، حيث سيتوجه الناخبون

حيث أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه ما زال يجب على محامي نتنياهو مراجعة عشرات الوثائق والأدلة والشهادات، والاستعداد للمرافعات، وحينها يمكن للمدعي العام توجيه الاتهامات رسميا، وقد تستغرق هذه العملية أشهرا عديدة. وعلى الرغم من ذلك، تؤثر هذه القضايا على مستقبل نتنياهو السياسي، حيث سيتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى مقار الانتخاب لاختيار أعضاء البرلمان، وقد تدفعهم هذه الاتهامات إلى التراجع عن دعم حزب نتنياهو. ويسعى نتنياهو إلى الفوز بالولاية الخامسة في منصبه رئيسا للوزراء، حيث يتولى المنصب منذ عام 2009، وإذا حصد الانتصار في هذه الانتخابات، سيكون أطول رئيس وزراء في تاريخ البلاد في يوليو المقبل. إلا أنه في البداية، على نتنياهو أن ينتصر في المعركة السياسة الأهم في حياته، فللمرة الأولى منذ سنوات عدة، يحل نتنياهو متأخرا في استطلاعات الرأي. حيث احتل منافسه الرئيسي بيني جانتز رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، المركز الأول في استطلاعات الرأي، متفوقا على نتنياهو، بالاعتماد على أجندة حزبه الوسطي الذي يعد من أكبر أحزاب إسرائيل. المدعي العام الإسرائيلي يعتزم اتهام نتنياهو بالفساد إلا أن الشبكة الأمريكية ترى أن حجم الحزب ليس كافيا لضمان الفوز في الانتخابات، وهي الميزة التي يتمتع بها نتنياهو، حيث أعلنت الأحزاب الرئيسية في تحالفه اليميني استمرارها في دعمه، ويبقى التحدي الأهم لرئيس الوزراء هو الحفاظ على هذا الدعم. Advertisements ومع بقاء خمسة أسابيع فقط على الانتخابات، تلعب استطلاعات الرأي دورا مهما في تحديد توجه الرأي العام، حيث إن الانتخابات الإسرائيلية التي يشارك فيها 6 ملايين ناخب فقط، يمكن أن تتغير نتيجتها بعدة آلاف بسيطة من الأصوات. وفي محاولته للفوز في الانتخابات، من المتوقع أن يستمر هجوم نتنياهو المستمر على التحقيقات الجارية، خلال حملته الانتخابية، كما تحمل دعايته الانتخابية نغمة عنصرية، مخيرا الناخبين، بين حكومة يمينية قوية تحت قيادته، أو حكومة ذات توجه يساري مدعومة من الأحزاب العربية. وزير إسرائيلي: صفقة القرن خطر يهدد تل أبيب ومن المتوقع أن تكون الجولة المقبلة من استطلاعات الرأي نسخة قريبة من نتائج الانتخابات، حيث ستوضح كيف أثر إعلان المدعي العام توجيه اتهامات ضد نتنياهو على الرأي العام. في الوقت نفسه سيرى نتنياهو إذا ما تمكن من تجنب تأثير هذه الاتهامات على مستقبله السياسي، كما سيعرف جانتز إذا ما حظى بثقة المزيد من الناخبين، وستساعد الأحزاب الداعمة لنتنياهو في تحديد ما إذا كانت ستستمر في دعمها لرئيس الوزراء. وترى "سي إن إن" أنه حتى إذا تمكن من الفوز في الانتخابات المقرر لها 9 إبريل المقبل، فمن المتوقع أن يواجه نتنياهو أزمته الكبرى، وهي خطة ترامب للسلام. فحتى الآن، لم يعلن نتنياهو موقفه، سواء برفض أو دعم "صفقة القرن" التي تتبناها إدارة ترامب، إلا أن شريكه المحتمل في الائتلاف قام بذلك بالنيابة عنه. «تحالف الخصوم» يسحب البساط من نتنياهو في الانتخابات حيث وصف نفتالي بينيت رئيس حزب "البيت اليهودي" خطة السلام المقترحة بأنها "خطر واضح ومحدق"، فيما أعلنت أحزاب أخرى في التحالف، نيتها الانضمام للحكومة من أجل وقف تنفيذ خطة ترامب. ومع استمرار تبني هذا الخطاب، فإن "صفقة القرن" لن يكون لها أي فرصة للنجاح على الجانب الإسرائيلي، ويضع هذا الأمر نتنياهو في وضع غير مريح، فإذا قبل الخطة سينهار التحالف، وإذا رفض الخطة سيخسر ترامب، وقد يصبح ترامب، الذي وصفه نتنياهو كصديق حقيقي لإسرائيل، أكبر صداع سياسي لنتنياهو.

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