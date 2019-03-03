انت الان تتابع اللجنة القضائية بمجلس النواب تعجل بتحقيق في احتمال عرقلة ترامب سير العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في واشنطن يوم الثامن من فبراير 2019

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأحد إن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصا وكيانا في إطار تحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته.

وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين بمنظمة ترامب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين.