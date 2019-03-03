اخبار العالم

اللجنة القضائية بمجلس النواب تعجل بتحقيق في احتمال عرقلة ترامب سير العدالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع اللجنة القضائية بمجلس النواب تعجل بتحقيق في احتمال عرقلة ترامب سير العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في واشنطن يوم الثامن من فبراير 2019

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأحد إن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصا وكيانا في إطار تحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته.

وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين بمنظمة ترامب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة القضائية بمجلس النواب تعجل بتحقيق في احتمال عرقلة ترامب سير العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا