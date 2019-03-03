انت الان تتابع نتانياهو يندد بـ"معاداة السامية" بعد تخريب نصب تذكاري لكنيس في ستراسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

موقع النصب التذكاري للكنيس القديم في ستراسبورغ والذي جرى تخريبه في ليل 2 مارس 2019

ندّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بأي "ظهور لمعاداة السامية" بعد تخريب نصب تذكاري لكنيس سابق في ستراسبورغ دمره النازيون عام 1941 ابان الحرب العالمية الثانية، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ووفق البيان، قال نتانياهو أمام مجلس الوزراء "أندد بحزم بأي ظهور لمعاداة السامية وأدعو قادة الدول المتنورة إلى استنكار معاداة السامية بطريقة منهجية".

وشهدت المنطقة تزايدا في الأفعال المعادية للسامية، فبعد أسبوعين من تدنيس مقبرة يهودية قرب ستراسبورغ، جرى تخريب النصب التذكاري لكنيس قديم في هذه المدينة الواقعة شرق فرنسا ليل الجمعة، دمّره النازيون عام 1941.

وأثارت عملية التخريب العديد من ردود الفعل المستنكرة.

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ورحّب نتانياهو أيضاً "باعتبار العديد من الدول معاداة الصهيونية شكلاً من أشكال معاداة السامية".

وفي 19 شباط/فبراير، تم تدنيس 96 قبرا في مقبرة "كاتزنهايم" اليهودية (في شمال غرب ستراسبورغ) بشعارات نازية.

واستنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي حينها الفعل "الصادم" الذي ارتكبه "متوحشون معادون للسامية".

وشهدت فرنسا 541 عملا معاديا للسامية العام 2018، بارتفاع 74% عن العام الذي سبقه.