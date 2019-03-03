روسيا: سنمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأحد، إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.

وأضافت فالنتينا لديلسي رودريجيز، نائبة رئيس فنزويلا في موسكو، إن روسيا تشعر بقلق كبير من أن تقوم الولايات المتحدة بأي استفزازات لإراقة الدماء، لإيجاد مبرر واختلاق أسباب للتدخل في فنزويلا.

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وتابعت فالنتينا، وهي حليفة مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين: “لكننا سنبذل قصارى جهدنا كي لا نسمح بذلك”.

وكانت ديلسي، قالت بعد محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمرًا بنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة (بي.دي.في.سي.إيه) في لشبونة إلى موسكو، في تحرك قالت إنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها.

واستشهدت “ديلسي”، بإحجام بنك إنجلترا المركزي عن تسليم بعض من أصول فنزويلا المودعة لديه.

وتدعم موسكو، مادورو في مواجهة تحد سياسي من زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير.