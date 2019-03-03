اليمن.. قوات الجيش تحرر مناطق استراتيجية جديدة في صعدة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

واصلت قوات الجيش اليمني، نجاحاتها الكبيرة على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بعدما حررت عددًا جديدا من المناطق الاستراتيجية في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة.

وأعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، نقلًا عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، نجاح القوات المسلحة اليمنية، في تحرير شعاب الحنكة، سلسلة جبال بني أمية بمنطقة النقعة، جبل نواف الاستراتيجي في مديرية الصفراء، عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.