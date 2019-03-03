عاجل .. الطب الشرعي يكشف نتائج فحص جثامين ضحايا محطة مصر

قال مصدر بالطب الشرعي المصري إن الأشعة التي أجريت لجثامين المتوفين أثبت عدم وجود شظايا داخل أجسامهم، كما أرجعت أن سبب الحرق والتفحم هو نتيجة الإصابة بماده بترولية حارقة "سولار"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وبحسب المصدر فإن الطب الشرعي انتهى قبل قليل من كتابة التقرير النهائي الخاص بضحايا حادث حريق محطة مصر، والذي أسفر عن وفاة 22 مواطنا.

وأضاف المصدر أن أي جثمان يدخل المشرحة لا بد من خضوعه لأجهزة الأشعة خشية أن يكون سبب الوفاة كامنا داخل جثمان المتوفي، وأن الإصابة الظاهرية لم تكون سببا للوفاة، إضافة إلى أن حادث حريق محطة مصر كارثي وكان لا بد من التأكد من سبب الوفاة.

كانت مشرحة زينهم استلمت 22 جثمانا من ضحايا حريق محطة مصر، وتبين أن الجثامين عبارة عن جثث مجهولة الهوية نتيجة التفحم التام للجثث، وأجري للجثامين تحليل دي إن أيه؛ لكشف هويتهم، وخلال 48 ساعة أجري تحليل الحامض النووي وتسليم الجثامين لذويهم.