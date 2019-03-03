شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سنتعاون مع روسيا لتأمين خروج القوات الأجنبية من سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد)، إن إسرائيل وروسيا ستتعاونان في تأمين خروج القوات الأجنبية من سورية، وذلك بعد زيارة قام بها لموسكو للدعوة إلى إنهاء الوجود الإيراني على الأراضي السورية.

وفي الوقت الذي يدحر فيه رئيس النظام السوري بشار الأسد الانتفاضة الشعبية التي بدأت ضد نظامه قبل ثماني سنوات، تشعر إسرائيل بالقلق من بقاء التعزيزات التي حصل عليها الأسد من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران لتشكيل جبهة جديدة ضدها.