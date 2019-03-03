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قصف مدفعي وغارات جوية تستهدف آخر جيوب داعش في سورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الباغور)

قتل ما لا يقل عن 18 إرهابيًا اليوم في الاشتباكات التي وقعت بين ما تبقى من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الباغور، وقوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن الاشتباكات بين الجانبين في المنطقة ما تزال عنيفة ومستمرة، مشيراً إلى أنه نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 18 من منسوبي التنظيم، من بينهم ثلاثةٌ انتحاريون فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة.

وتشنّ قوات سورية الديموقراطية، بدعم من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قصفاً مدفعياً عنيفاً وضربات جوية على الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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