شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي وغارات جوية تستهدف آخر جيوب داعش في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الباغور)

قتل ما لا يقل عن 18 إرهابيًا اليوم في الاشتباكات التي وقعت بين ما تبقى من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الباغور، وقوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن الاشتباكات بين الجانبين في المنطقة ما تزال عنيفة ومستمرة، مشيراً إلى أنه نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 18 من منسوبي التنظيم، من بينهم ثلاثةٌ انتحاريون فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة.

وتشنّ قوات سورية الديموقراطية، بدعم من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قصفاً مدفعياً عنيفاً وضربات جوية على الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية.