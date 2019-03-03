مصر: الإعدام والمؤبد لمتهمي «خلية أكتوبر» وتأييد الحكم على «جنينه»

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جدة - خالد شويل - محمد حفني، أ ف ب (القاهرة) @okaz_policyقضت محكمة الجنايات القاهرة اليوم (الأحد) بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم فتحي وكنيته «أبو أنس» بالإعدام، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية أكتوبر الإرهابية».
يذكر أن النيابة العامة المصرية أكدت بأن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
على صعيد آخر، أيدت محكمة جنح إستئنافية عسكرية مصرية، اليوم، الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضراراً بالقوات المسلحة، حسب ما أكد محاميه.
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