شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل فلسطينية وعربية تجاه الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الأحد)، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك السياسي اللازم مع أعضاء المجتمع الدولي لمتابعة الأوضاع في المسجد الأقصى، بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن المنظمة إن أمين سر اللجنة صائب عريقات أرسل رسالة رسمية عاجلة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين والدول الإسلامية، حول آخر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها القدس الشريف.

وقد حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، من أخطار الحفريات التهويدية ونتائجها الكارثية أسفل المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبلدة سلوان، فيما بات يُعرف إعلاميًا بشبكة الأنفاق.

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من جهته استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى المبارك، وعدد من قادة العمل الوطني والحراس في محافظة القدس المحتلة.

كما أتهم الأردن إسرائيل بالإستهداف الممنهج للمسجد الأقصى وإدارته عبر إبعاد الشيخ عبد سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات أربعة أشهر من الحرم القدسي.

من ناحية ثانية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى اليوم أو غداً، بعد رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب من إسرائيل، التي اقتطعت منها ما يدفع لأسر الشهداء والأسرى قبل أيام.