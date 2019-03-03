شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تظاهرات طلابية ضد ترشح بوتفليقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

تظاهر مئات الطلاب الجزائريين في العاصمة ومدن جزائرية أخرى، اليوم (الأحد)، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالرحيل، وسط توقعات بتقديم ملف ترشحه خلال ساعات، في اليوم الحاسم والأخير ضمن المهلة المحددة لذلك.

وقد استخدمت الشرطة الجزائرية خراطيم المياه لتفريق الطلاب الذين تظاهروا في اتجاه المجلس الدستوري في العاصمة الجزائر.

كما تجمع مئات الجزائريين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، للتعبير عن معارضتهم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل.