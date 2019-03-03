النائب حسين أبو جاد يطالب بإطلاق اسم الشهيد "الصواف" على مدرسة بحدائق القبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب حسين أبو جاد ، عضو مجلس النواب ، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ، بمذكرة للواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة لإطلاق اسم الشهيد البطل ملازم أول بحرى محمد صلاح محمود السيد الصواف على اسم إحدى مدارس منطقة دائرته الانتخابية حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وقال "أبو جاد" فى مذكرته، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، سنت سنة حسنة فى إطلاق أسماء الشهداء من صقور وأبطال القوات المسلحة الأبرار على احدى المنشآت التابعة للدولة تخليدا لذكراهم العطرة، معربا عن ثقته الكاملة فى استجابة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة لرغبة أهالى وجماهير حدائق القبة بإطلاق اسم الشهيد البطل "الصواف" على احدى المدارس بالمنطقة.

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وتوجه النائب حسين أبو جاد ، بالتحية لجميع أرواح شهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها ضد شياطين الارهاب وقوى الشر والظلام.