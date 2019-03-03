شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معتز مطر قبل التحول: أدعو الجميع لمساندة الجيش والشرطة ومصر أهم من الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"إذا كنت كذوبا فكن ذكورا" حكمة شعبية شهيرة، يتناسها دائما الإخوانى الهارب معتز مطر، الذى تحولت مواقفه 180 درجة، فأيام حكم الإخوان كان دائم الدعوة إلى مساندة الجيش والشرطة والتأكيد بأن "مصر أهم من الكل"، وحاليا دائم الهجوم والتطاول على مؤسسات الدولة.

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فمع تطاول معتز مطر الإعلامى الهارب من مصر على رموز الدولة، مشتركا مع جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أجندة المخابرات التركية والمخابرات القطرية فى استهداف مصر ونشر الفوضى وبث الشائعات والتلاعب بعقول الشباب من خلال سلاح السوشيال ميديا الذى هزمه شعب مصر ، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى تصريحات قديمة للإخوانى معتز مطر قبل هروبه من مصر والذى كان يحث من خلالها الشعب المصرى مساندة مصر وجيشها وشعبها.

وكشف الفيديو كيف كان معتز مطر قبل أن تنهال عليه دولارات تركيا وقطر للتى جعلته يحول كلماتة من المساندة إلى التحريض.