شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تبحث مع وزير الري سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويبحث الإجتماع المزمع عقدة بالتزامن مع استئناف مجلس النواب إجتماعاته، سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل، لاسيما مع تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.
ويأتى الاجتماع، استكمالاً لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى من نظيره الرواندى بول كاجامى فى يوم 10 فبراير الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر "أفريقية النواب" تبحث مع وزير الري سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.