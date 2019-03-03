شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تبحث مع وزير الري سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويبحث الإجتماع المزمع عقدة بالتزامن مع استئناف مجلس النواب إجتماعاته، سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل، لاسيما مع تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

ويأتى الاجتماع، استكمالاً لسلسة اللقاءات التى تنظمها اللجنة منذ بدء انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء المعنيين والخبراء والمختصين بالشأن الأفريقى، لبحث خطة تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا بجانب لقاء سفراء الدول الأفريقية.

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جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى من نظيره الرواندى بول كاجامى فى يوم 10 فبراير الماضى.