الدفاع التركية: ننتظر أمر الرئيس لبدء عمليتنا في منبج وشرقي الفرات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن جيش بلاده على استعداد تام للعملية العسكرية في منبج وشرقي الفرات في سوريا، مؤكدًا أنه بانتظار أمر الرئيس التركي لبدء العملية.

ولفت آكار خلال جولة أجراها بمنطقة عسكرية في ولاية أغري شرقي تركيا، إلى أنه "لن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل من الأشكال ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك"، مشيرًا إلى أن بلاده "لن تتخلى عن سيادتها واستقلالها بأي شكل من الأشكال".

وشدّد على أنه "لن نسمح بظهور أي ممر إرهابي جنوب بلادنا في شمال سوريا. لم نسمح على الإطلاق ولن نسمح بذلك أبدًا. تركيا ليس لديها مطامع بأراضي البلدان المجاورة بل تحترم وحدتها، وفي مقدمتها سوريا والعراق". واوضح أن تركيا "تستهدف الإرهابيين فقط، وليس أشقاءها الأكراد الذين يحاول البعض تحريضهم من خلال إشاعة الفتن والمكائد"، معتبرًا أن "الأكراد أشقاؤنا، ونحن نعيش معهم ونتقاسم نفس المنطقة والخبز منذ آلاف السنين".