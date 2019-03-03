رئيس الأركان المصري محمد فريد يتفقد القوات في سيناء

تفقد رئيس أركان القـوات المسلحـة المصرية محمد فريد قوات الجيش المصري والشرطة المتمركزة شمالي سيناء والمشاركة في الحرب على الإرهاب هناك. وأكد فريد أن ما تحقق من نجاحات في مكافحة الإرهاب مهد الطريق لاستعادة الحياة الطبيعية في سيناء وتنفيذ أعمال التنمية الشاملة فيها. وطالب فريد المقاتلين المصريين باتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر لمواجهة أي اعتداءات تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

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